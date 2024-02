Buffon | «La ludopatia dipende da quanto tempo dedichi a certe cose | non da quanto spendi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gianluigi, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, è stato intervistato da Gianluca Gazzola nel podcast Bsmt. L’ex portiere della Juve ha parlato per oltre un’ora e mezza della sua carriera, delle opportunità mancate e anche del caso scommesse.sul caso scommesse: «Sono usciti 100 nomi ma gli squalificati sono stati due. Nessuno ha chiesto scusa»è tornato a parlare del caso scommesse: «Non l’ho fatto vedere ma è stato uno dei momenti in cui mi sono sentito più offeso nella mia vita, nel mio orgoglio. Ora è accaduto a questi ragazzi, sono usciti 100 nomi ma obiettivamente gli squalificati sono stati due. Per tutti gli altri nessuno ha chiesto scusa o quant’altro. In Italia diventano tutti bacchettoni, ma io non le condanno quelle dinamiche: non trovo niente di male se uno ogni tanto si prende un gratta ...