Buchanan | ci siamo per l’esordio? Una possibilità a San Siro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tajonnon si è ancora visto in campo con la maglia dell’Inter. Da inizio gennaio non ha esordito, ma venerdì potrebbe arrivare la grande occasione con la Salernitana. OCCASIONE – Contro la Roma Tajonha fatto la sua sesta panchina consecutiva. Dal 10 dicembre con la maglia del Club Bruges il giocatore non calpesta i prati degli stadi di calcio. Due mesi senza nemmeno sentire l’odore del pallone sono difficili da superare, maad una fase preparatoria. Simone Inzaghi lo sta indottrinando e venerdì contro la Salernitana potrebbe arrivare la sua prima grande occasione. Con la maglia dell’Inter non ha fatto il suo esordio, ma le condizioni degli esterni permettono al canadese di trovare spazio adesso. Matteo Darmian ha bisogno di riposare prima dell’Atletico Madrid, probabilmente non partirà tra i titolari e la ...