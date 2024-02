Brindisi | uccide vicino e si suicida

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 10.50 Un uomo di 81 anni ha ucciso un 53enne nelle campagne di Villa Castelli, nelno, e poi si èto. I fatti sono avvenuti all'alba in una zona di campagna. I due uomini erano vicini di casa. Secondo quanto si è apprenso la vittima sarebbe stata colpita con alcuni colpi di fucile in pieno volto. L'81enne si sarebbe poi tolto la vita con la stessa arma. La tragedia sarebbe scaturita da liti di vicinato. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

