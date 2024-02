Brindisi | uccide il vicino a colpi di fucile in pieno volto e si toglie la vita

Roma, 12 febbraio 2024 – Spara al vicino di casa e poi si toglie la vita . E’ successo nelle campagne di Villa Castelli in provincia di Brindisi dove ... ()

uccide il vicino con cinque colpi di fucile e poi si toglie la vita . È quanto è accaduto questa mattina nelle campagne di Villa Castelli, in ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni è stato ucciso a colpi di fucile questa mattina nelle campagne di Villa Castelli, in provincia di Brindisi , da un ... (periodicodaily)

Omicidio-suicidio a Villa Castelli a Brindisi dopo lite tra vicini : 81enne uccide 53enne col fucile e si spara

lite tra vicini degenerata in un Omicidio-suicidio nelle campagne di Villa Castelli, in provincia di Brindisi: indagini in corso (notizie.virgilio)