Brindisi | uccide a colpi di fucile il vicino di casa e poi si suicida

Un uomo di 81 anni ha ucciso un 53enne nelle campagne di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, e poi si è suicida to. I fatti sono avvenuti ... (quotidiano)

BRINDISI - Questa mattina, nelle tranquille campagne di Villa Castelli, nel Brindisino, si è consumata una tragedia che ha scosso la comunità locale. Un uomo di 81 anni ha sparato alcuni colpi di fuci ...In provincia di Brindisi, omicidio e suicidio: cos'è successo. La notizia è degli ultimi minuti. In provincia di Brindisi e, per la precisione, a Villa Castelli, si è consumata una tragedia. Un uomo ...BRINDISI - ll Rotary Club Brindisi Appia Antica e Cantine Due Palme uniscono le forze per sostenere il centro trasfusionale dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. Martedì 13 febbraio i soci del Club e i ...