Brindisi | 81enne uccide il vicino a colpi di fucile | non sopportava i rumori del furgone

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ha ucciso ildi casa dopo una discussione per il rumore del. È accaduto all’alba di oggi a Villa Castelli, nelno, dove un uomo di 81 anni ha ucciso a fucilate ilNicola Lacorte, 53 anni, e si è poi tolto la vita. Già da mesi, secondo quanto riporta La Repubblica, i due vicini litigavano costantemente per motivi futili, legati al parcheggio di mezzi che ostacolavano il passaggio. Questa volta, l’ira del pensionato Carmelo Cantoro sarebbe scoppiata mentre Lacorte caricava sul proprio furgoncino gli utensili che usava nel suo lavoro di intonacatore. “Sono molto arrabbiato perché non si può ammazzare una persona per un motivo così banale. Sono dispiaciuto perché conoscevo la vittima e so che persona era”, ha detto il sindaco Antonio Barletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ...