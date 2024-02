Brindisi | 81enne uccide a colpi di fucile il vicino di casa e poi si toglie la vita

lite tra vicini degenerata in un Omicidio-suicidio nelle campagne di Villa Castelli , in provincia di Brindisi : indagini in corso (notizie.virgilio)

VILLA CASTELLI – Ennesimo episodio di cronaca nera nel Brindisino. Questa mattina a Villa Castelli, alle 7 circa, un uomo di 81 anni avrebbe ucciso con un colpo di fucile il vicino di casa di 53 anni ...Un uomo di 81 anni ha ucciso un 53enne nelle campagne di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, e poi si è suicidato. I fatti sono avvenuti all'alba in un zona di campagna. I due uomini erano vicin ...Lite tra vicini degenerata in un omicidio-suicidio nelle campagne di Villa Castelli, in provincia di Brindisi: indagini in corso dei carabinieri ...