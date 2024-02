Brindisi | 81enne prende a fucilate il vicino dopo un litigio

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sembra incredibile che dei banali dissapori con dei conoscenti possano talvolta complicarsi al punto da sfociare in tragedia. A Villa Castelli, zona in provincia di, a seguito di una lite per futili motivi, un uomo di ben 81 anni ha sparato al suouccidendolo sul colpo, per poi togliersi la vita, forse a L'articolo proviene da Il Difforme.