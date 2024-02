Brilla la stella Piganzoli Primo al Tour di Antalya

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Trionfo finale per il ventunenne valtellinese di Morbegno, Davide(Polti Kometa) neldi(Turchia). La gara a tappe internazionale del calendario UCI dei professionisti, ieri, si conclusa con il successo nella quarta e ultima frazione dell’olandese Hartrijs De Vries (TDT Unibet), allo sprint sul belga Fabio Van Den Bossche e sul comasco Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling) terzo classificato., che ha difeso a dentri stretti la maglia rossa di leader conquistata il giorno prima nell’arrivo in salita a Tahtali, in classifica generale ha preceduto il trevigiano Alessandro Pinarello e il trentino Edoardo Zambanini per un podio tutto italiano. Dan.Vig.