Brescia trionfa a Reggio Emilia e si conferma candidata allo scudetto

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo Napoli,domina anche ae ottiene la 5^ vittoria in fila. Un successo che non vale solo ladel primato, malo stato di forma e il "piglio" di chi oggi, senza "se" e senza "ma", vale lo. Il tutto a pochi giorni dal via di una Coppa Italia da vivere da detentrice del trofeo. Al PalaLeonessa, come detto, non c’è partita. +19 dopo il primo quarto di gioco, vantaggio che scollina il +30 nel terzo quarto, avversario tenuto a medie da lega cadetta e totale dominio a rimbalzo. Kenny Gabriel (foto) assoluto protagonista, ma è un successo ancora una volta di squadra. A.L.M.