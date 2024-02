Bravi Ghali e gli altri pacifisti | ma ahimè ci sono guerre e guerre | perché vedo differenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tanto di cappello ache, dal palco di Sanremo, ha chiesto “il cessate il fuoco” e la fine “del genocidio”. Proprio per questo è stato attaccato dall’ambasciatore israeliano in Italia. Così, con Maria Venier che gli teneva il microfono, ha replicato dal palco dell’Ariston che lui “dice stop alla guerra da anni”. Ma questo non è vero. E dispiace dirlo, vista la simpatia che chi scrive prova nei suoi confronti. Non risultano dichiarazioni di stampa riguardo adconflitti, come quello siriano o in Yemen, fatte da. Come non risultano prese di posizione riguardo a questi due conflitti dalla sfilza di cantanti tramutatisi ind’assalto allo sbaraglio. E’ la prima volta che per un solo conflitto sivisti e sentiti così tanti artisti esprimersi chiedendo un cessate il fuoco. Ed è ...