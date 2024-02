Brasile-Argentina | lo scontro è ormai più politico che calcistico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Quella traè la madre di tutte le rivalità. No, non stiamo parlando soltanto di calcio – dove è pur vero che ogni sfida tra le due nazionali e i rispettivi club si trasforma immancabilmente in un duello all’ultimo sangue – ma anche e soprattutto di politica. Una rivalità antica, che inizia ancor prima che fosse raggiunta l’indipendenza da Portogallo e Spagna. Quando cioè le potenze colonialiste europee si contendevano il controllo delle acque intorno al Bacino del Río de la Plata. Durante la Guerra Fredda, qualcosa del genere si era riprodotto in piccolo anche nel continente sudamericano, dove le due più potenti nazioni regionali si sono sempre guardate con sospetto, influenzando (per lo più in negativo) le loro relazioni esterne con gli altri Paesi che condividono il continente con Brasilia e Buenos Aires. Nonostante non siano mai ...