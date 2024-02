Brambati | «Inter | occhio alle trappole Possono perdere solo loro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Massimotorna a parlare die della partita con la Roma. Il paragone con il Milan non regge proprio per l’opinionista su TMW Radio. CORSA ALLO SCUDETTO –commenta dopo la partita dell’Olimpico: «Il campionato è ancora pieno di. L’per poco a Roma non ci casca,uno spirito di reazione importante e qualche errore della Roma ha permesso la vittoria. Per me il campionato può perderlol’. è troppo più forte delle altre. Le vittorie del Milan non sono altrettanto convincenti. Giusto che Pioli sottolinei che il Milan sta tenendo il passo dell’, ma non è che duri 12 partite, contano anche le sfide precedenti. Come fai a recuperare tutti quei punti? Sei stato eliminato dalla Champions ...