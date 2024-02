Bragaglia | Baldi e Pieraccini entrano nel gruppo misto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Rivoluzione, ma anche terremoto e diaspora. Non è stata indolore infatti la scelta del commissario provinciale della Lega, Massimilianoni, di nominare i nuovi dirigenti del Carroccio, in primis il commissario comunale di Grosseto Arturo Bartoletti, in persone lontane dall’ormai ex segretario provinciale Claudio Pacella. Infatti del vecchiodirigente della Lega non è stato scelto nessuno. Ma la reazione non è tardata ad arrivare. Infatti oggi alle 10, nella sala stampa del Comune di Grosseto, i consiglieri comunali Alessandro(attuale capodella Lega in Consiglio), Ludovicoe Alfiero, e l’assessora alla Pubblica Istruzione, Angela Amante, annunceranno una decisione clamorosa, ovvero la costituzione di un...