Boschi apre a Bonino E Calenda rimane col cerino in mano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Maria Elenaraccoglie l'appello di Emmaper la lista «Stati Uniti d'Europa». Su X (ex Twitter) la deputata di Italia Viva ha scritto «pronti alla lista unica per le europee. Lasciamo ale sue ossessioni, noi ci teniamo i sogni». E ancora in un'intervista a Repubblica: «Lasciamo ala lotta nel fango. Per la lista di scopo "Stati Uniti d'Europa" noi ci siamo». L'obiettivo è «un'alleanza riformista ed europeista alternativa ai sovranisti e anche al massimalismo di sinistra». Ma comunque da Italia Viva, ha sottolineato, nessun veto a. «Prendiamo atto dei veti che mette. È vero che i matrimoni si fanno in due. Ma per salvare l'Europa servono i voti più che i veti. Non saremo noi a boicottare il progetto, ma certo non ...