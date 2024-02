Borse | Wall Street in altalena A Milano Tod’s e Saras preparano l’addio Bitcoin sopra i 50mila $

In calo anche la Borsa americana: l’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’inflazione americana previsti per questa settimana per capire ... (ilsole24ore)

Gas naturale ai minimi da agosto in vista di temperature in risalita. Cina lascia a sorpresa i tassi invariati. La Germania finisce in recessione. ... (ilsole24ore)

Nvidia supera Amazon.com (NASDAQ: AMZN) in termini di capitalizzazione di mercato, con il rally per l'intelligenza artificiale che ha catapultato il produttore di chip al quarto posto tra le aziende ...Tutte in rialzo le Borse ma quella di Milano brilla di più. Tod's, dopo l'annuncio dell'Opa finalizzata al delisting, guadagna oltre il 18%. Delude invece Saras ...Le principali borse europee chiudono sopra la parità, in una giornata senza particolari spunti macro. Attesa per inflazione Usa domani ...