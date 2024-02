Borse | a Milano +0 | 9% Tod’s e Saras preparano l’addio Il Bitcoin sopra i 50mila $

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La criptovaluta al top da più di due anni. Wall Street in rialzo con l’S&P 500 ancorai 5.000 punti. Euro resta sotto 1,08 dollari, Spread in discesa

Dagli Usa in arrivo segnali che i tassi non scenderanno subito. Euro si rafforza, ma resta sotto 1,08 dollari. Spread poco mosso in area 156 punti. ... (ilsole24ore)

In Europa brilla il Lusso dopo i numeri di Kering. St è in cima a Piazza affari. Bene anche Bpm e Mediolanum dopo i conti e Nexi, trascinata ... (ilsole24ore)

Accoglienza fredda per i conti di Mediobanca, acquisti su Leonardo. L’euro si indebolisce sul dollaro, poco mosso il petrolio. Spread in calo intorno ... (ilsole24ore)

Mercati asiatici chiusi per il Capodanno lunare. L’S&P 500 ha chiuso la scorsa settimana per la prima volta al di sopra dei 5.000 punti, grazie a ... (ilsole24ore)

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Ha fatto il botto Tod's in Piazza Affari all'indomani dell'Opa a 43 euro per azione lanciata dal fondo L Catterton.Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,97% a 31.456 punti.Per Piazza Affari (0,97%) chiusura positiva, Milano migliore in Europa, spinta da titoli immobiliari, consumer e banche. Bene anche Francoforte e Parigi, la peggiore Londra intorno alla parità. Sotto ...