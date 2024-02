Borsa | Milano chiude in rialzo +0 | 97% | effetto Opa su Tod' s

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ha chiuso inPiazza Affari (Ftse Mib + 0,97% a 31.456 punti) in testa alle altre borse europee. In lieve calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 154,2 punti, contro i 154 segnati in apertura e i 158 di venerdì scorso. Il rendimento italiano è sceso di 5,7 punti al 3,9% e quello tedesco di 2 punti al 2,35%. Sugli scudi Tod's (+18,37% a 43,04 euro), che ha superato i 43 euro dell'Opa di Crown Bidco (L Catterton Management) sul 33% del capitale-. L'operazione lascia alla famiglia Della Valle la maggioranza azionaria (54%) e punta al ritiro del titolo dal listino. Obiettivo analogo ha l'offerta di Vitol alla famiglia Moratti per il 35% di Saras (-3,73% a 1,72 euro). Il gruppo olandese ha messo sul piatto però 1,75 euro, deludendo così il mercato che venerdì aveva ipotizzato 2,2 euro, nonostante le smentite degli stessi Moratti. Sprint di Saipem ...