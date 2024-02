Borsa | l' Europa positiva | in lieve calo i titoli di Stato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Borse europee positive, con gli investitori pronti a scommettere sull'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali. L'attenzione si concentra su una serie di interventi di esponenti della Fed e della Bce in attesa del dato dell'inflazione americana atteso per domani. In questo contesto idisono in. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0770 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In rialzo Madrid (+0,6%), Francoforte e Parigi (+0,4%) mentre è inLondra (-0,1%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto immobiliare (+1,1%) e dalle utility (+0,6%), con queste ultime che guardano aldel prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni cedono il 3,6% a 26,1 euro al megawattora. Sale il lusso (+0,5%), dopo l'opa ...