Borsa | l' Asia a ranghi ridotti chiude fiacca

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Borsetiche aper la festa del capodanno lunare con i mercati chiusi in Giappone, Cina, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Corea del Sud, Malesia e Vietnam. Chiusuraper i pochi listini in attività tra cui quelli australiani, mentre si attende un avvio positivo per l'Europa dove i future sono in rialzo. In calo Sydney (-0,4%) e Nuova Zelanda (-0,9%). A contrattazioni ancora in corso debole Mumbai (-0,6%) e Manila (-0,6%). Giornata scarna di indicatori macroeconomici ma ricca di interventi di esponenti delle banche centrali. A Madrid attesi gli interventi di Pablo Hernandez de Cos e Philip Lane per la Bce; Thomas Barkin della Fed ad Atlanta; il governatore della Bank of England Andrew Bailey.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in progresso dello 0,09%, a quota 36,897.42 punti. Chiuse in occasione del Capodanno lunare le borse di Hong Kong, ...Con i mercati della Cina continentale chiusi per la settimana per il Capodanno lunare, gli operatori sono rimasti in stand by anche a Tokio, dove oggi la Borsa è rimasta chiusa per un giorno di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - Nel resto del Vecchio Continente chiudono in perdita quasi tutti i principali indici, ad eccezione dell'Aex di Amsterdam (+0,95%): terminano in rosso ...