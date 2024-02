Borsa | Europa migliora | Wall Street poco mossa | Milano +0 | 9%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Allungano il passo le principali borse europee dopo l'avviomosso degli indici Usa.(Ftse Mib +0,9%) si conferma in testa, seguita da Madrid (+0,66%), Parigi (+0,36%), Francoforte (+0,3%) e Londra (-0,2%), che si muove in controtendenza. In rialzo a 155,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5 punti al 3,91% e quello tedesco di 2 punti al 2,35%. Alla vigilia del dato sull'inflazione Usa si conferma in crescita il dollaro a oltre 0,92 euro e 0,79 sterline. In calo invece il greggio (Wti -0,72% a 76,3 dollari al barile) e il gas naturale (-3,79% a 26,09 euro al MWh), che si mantiene ad Amsterdam sui minimi dal 24 settembre 2021. Gli acquisti si concentrano sul comparto del lusso sulla scia del balzo di Tod's (+18,04% a 42,94 euro), che si avvicina ai 43 euro dell'Opa di Crown ...