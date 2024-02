Bonus psicologo 2024 | tutto fermo | perché non è stata ancora attivato?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Brutte notizie per coloro che attendono che venga ufficialmente reso operativo il, la misura assistenziale che fornisce ai beneficiari la copertura parziale delle sedute di psicoterapia. Introdotto per la prima volta nel 2021 con il decreto legge 228/2021 a seguito delle sempre maggiori problematiche psicologiche accusate dai cittadini nel periodo della pandemia da covid-19, lo strumento è stato reso operativo nel 2022 e, alla scadenza, è stato rinnovato e reso strutturale dalla manovra di Bilancio 2023 per quell’anno e il successivo. Malgrado un iter già collaudato e fondi già stanziati (pochi secondo diverse letture), ilstenta a partire, accumulando ritardi dovuti alla mancanza della circolare Inps necessaria per attivare la piattaforma attraverso la quale gli ...