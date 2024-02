Bonus genitori separati o divorziati di 800 euro per 12 mesi | al via le domande

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si possono inviare leper ottenere ilda oggi 12 febbraio fino al 31 marzo 2024. Iche soddisfano specifiche condizioni possono fare domanda di unmensile dal valore di 800per dodicial massimo. Vediamo come procedere. Chi può richiedere un nuovoda 800(Informazioneoggi.it)Pagare l’assegno di mantenimento significa dover ridurre notevolmente il budget mensile per corrispondere una certa cifra all’ex coniuge e ai figli. La pandemia ci ha insegnato come possano capitare emergenze che impediscono di accumulare cifre tali da poter ottemperare al proprio obbligo. Una ...

La Regione Campania, guidata dal Governatore Vincenzo De Luca, ha introdotto una nuova iniziativa per sostenere la natalità e le famiglie, annunciando anche un Bonus di 600 euro per il secondo figlio.Il contributo va “erogato esclusivamente al genitore separato, divorziato o non convivente, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni" ...Come funziona il Bonus genitori separati le cui domande scadono il 31 marzo e come prendere fino a 800 euro al mese per 12 mesi.