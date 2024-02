“Bonus genitori separati” fino a 800 euro | ecco gli importi e i requisiti | come e da quando richiederlo

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La separazione è un momento sempre doloroso per una coppia, ancor più complicato in presenza di figli, ma ci si può anche “consolare” con il cosiddetto(che vale anche per i divorziati) introdotto dal governo Conte nel 2021, in piena epoca Covid, per venire incontro ai soggetti più vulnerabili economicamente, ulteriormente danneggiati dallo scoppio della pandemia. Vediamo assieme chi ha diritto al, l’importo ee dafare domanda per ottenere sino a 800mensili.Leggi anche: Meno tasse per le madri lavoratrici:arriva erichiedere ilmamme Dasi può presentare la domanda? Da oggi 12 febbraio e sino al 31 marzo 2024 è ...