Bonus genitori separati | da oggi si può fare domanda Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il 2024 porta con sé un importante aggiornamento nel panorama dei sostegni alle famiglie separate, con l’introduzione del. Da, lunedì 12 febbraio, è possibile iniziare le procedure per richiedere questo fondamentale supporto economico. Il, finalmente reso operativo, rappresenta un’opportunità significativa per coloro che si trovano in situazioni di separazione, divorzio o non convivenza. L’obiettivo è fornire un aiuto concreto ache, a seguito di tali eventi, si trovano in difficoltà economica. Forse può interessarti: Importi assegno unico 2024: fino a quanto arriva? Le cifre Quando e comeLa finestra per richiedere il...