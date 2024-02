Bonus genitori separati | come richiederlo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sul sito dell'Inps sono stati pubblicati tutti i dettagli sul sostegno per padri e madri, divorziati e non conviventi

Da oggi, lunedì 12 febbraio, e fino al 31 marzo 2024 è possibile presentare all’Inps la domanda per ottenere il nuovo bonus per genitori separati, ... (thesocialpost)

Genitori separati 2024 : bonus in arrivo. Domanda , requisiti , importo Genitori separati 2024 : al via le domande per il bonus dedicato a Genitori ... (termometropolitico)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ...A chi spetta e come fare richiesta dell’integrazione dell’assegno di mantenimento per coniugi divorziati o separati ...A partire da oggi e sino al 31 marzo è possibile presentare la domanda per ottenere il "Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi". Lo annuncia l'Inps in una nota. (ANSA) ...