Bonus genitori separati 2024 | da oggi le nuove domande | fino a 800 euro al mese per un anno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio– Dieci milioni distanziati per tutto il territorio nazionale allo scopo di fornire un aiuto ai coniugi divorziati o– e ai loro figli – che durante la pandemia hdovuto fare i conti coi problemi legati al mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Anche se ormai la fase di emergenza è alle spalle, le cicatrici sui bilanci di tanti italiani sono ancora evidenti: in quest’ottica, dal 12 febbraio al 31 marzo, chi non ha ricevuto, o ha ricevuto soltanto una parte della somma di denaro dall’ex coniuge nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, può fare richiesta all’Inps di un contributo integrativoa 800mensili per un massimo di una esaurimento del plafond stanziato. ...

La separazione è un momento sempre doloroso per una coppia, ancor più complicato in presenza di figli, ma ci si può anche “consolare” con il ... (urbanpost)

Da oggi, lunedì 12 febbraio, e fino al 31 marzo 2024 è possibile presentare all’Inps la domanda per ottenere il nuovo bonus per genitori separati, ... (thesocialpost)

Genitori separati 2024 : bonus in arrivo. Domanda , requisiti , importo Genitori separati 2024 : al via le domande per il bonus dedicato a Genitori ... (termometropolitico)

Parte il bonus da 800 euro per mamme e papà separati. Era stato introdotto con il decreto Sostegni e poi concretizzato con un decreto dell’agosto del 2022. I soldi arrivano da ...Al via la fase di erogazione degli assegni per i genitori separati in difficoltà A chi spettano i contributi, come si richiedono : Messaggio INPS 614 2024 ...La misura di sostegno spetta a chi, durante l'emergenza Covid, convivendo con figli minori o maggiorenni con handicap, non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento dall'ex partner ...