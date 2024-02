Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a pianetamilan©

Fonte : pianetamilan

Bonanni: “Il futuro di Pioli? Dipende dalla società. Ecco cosa può salvarlo” (Di lunedì 12 febbraio 2024) Intervistato a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del Milan e del futuro del tecnico rossonero, Stefano Pioli Leggi tutta la notizia su pianetamilan (Di lunedì 12 febbraio 2024) Intervistato a Tmw Radio, Massimoha parlato del Milan e deldel tecnico rossonero, Stefano Advertising Altre Notizie Caso Vicchio, solidarietà a Tagliaferri da alcuni membri del Direttivo Pd VICCHIO - Alcuni membri del Direttivo del Partito Democratico di Vicchio, con la seguente lettera, esprimono solidarietà al Segretario Francesco Tagliaferri, nelle ultime settimane al centro di rovent ... VICCHIO - Alcuni membri del Direttivo del Partito Democratico di Vicchio, con la seguente lettera, esprimono solidarietà al Segretario Francesco Tagliaferri, nelle ultime settimane al centro di rovent ... " Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Elleradio nel corso della trasmissione "Tutto il mio calcio... " Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Elleradio nel corso della trasmissione "Tutto il mio calcio... e non solo", condotta ... e non solo", condotta ...

"" target="_blank">Bonanni: "La Lazio è obbligata a fare questo. Deve dimostrare..." Massimo Bonanni, intervenuto a TMW per commentare alcune delle gare in calendario nella ventiquattresima giornata, si è soffermato su Cagliari-Lazio. Una partita delicata per entrambe, ...