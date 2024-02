Bonan | «Inter completa ma l’Atletico Madrid può causare un problema!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’ha ancora una giornata di campionato da affrontare ma si entra già nell’ottica Champions League. Alessandro, analizzando i pregi della squadra di Simone Inzaghi, mette in guardia su un aspetto del. COMPLETEZZA – Alessandroelogia la squadra di Simone Inzaghi, dopo un’altra ottima prestazione. Nello studio di Sky Sport 24 il giornalista dichiara: «L’è una squadra forte che mi convince in tutti i reparti, non vedo un punto debole se non nei ricambi in panchina per l’attacco. Se parliamo di titolari è una squadra, che gioca bene a calcio, che ha dei tempi di gioco che nessuno ha in Italia. Il calcio è complicato ma diventa semplice quando hai tecnicamente giocatori molto forti. Se non li hai forti ti arriva la palla, la ...