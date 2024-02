Bologna vs Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gara valida per il recupero della ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Il derby dell’Appennino mette in palio punti pesantissimi per la Champions League.vssi giocherà mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 19 presso lo stadio Dall’AraVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei non mollano il quarto posto che condividono con l’Atalanta, ed una eventuale vittoria contro i gigliati gli consentirebbe di staccare i bergamaschi. Dopo un leggero periodo di flessione, la squadra di Thiago Motta è tornata a nuovamente a stupire e tutto lascia pensare che si giocherà fino all’ultimo le sue chance per una storica qualificazione nella massima competizione europea I viola sono reduci dal rotondo successo casalingo contro il Lecce che ha rilanciato ...