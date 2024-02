Bologna Orsolini | numeri da nazionale! Solo Berardi ha fatto meglio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Con la doppietta di ieri con in-Lecce Riccardoè a quota 19 gol nelle ultime due stagione:haIlsi gode il quinto posto in classifica dopo la vittoria con il Lecce, arrivata grazie alla doppietta di Riccardo. Orsonaldo, come lo chiamano al Dall’Ara, con quei due gol si porta a 19 gol fatti nelle ultime due stagioni,che lo mettono tra i migliori del campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra gli italiani infattiDomenicoha, con 21 reti, mentre alle sue spalle c’è Immobile – che sabato ha toccato quota 200 gol in Serie A – con 18. Che questi ...