Bologna | Beukema Zirkzee | Posch Orsolini Le intese che funzionano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tutti i numeri e le statistiche suldi Thiago Motta dopo la vittoria per 4-0 contro il Lecce in Serie A Le due reti del primo tempo che hanno indirizzato-Lecce non sono state un caso, ma si erano già viste in qualche maniera in precedenti gare di Thiago Motta. Ad aprire la sfida di ieri pomeriggio, c’è stato un corner sul qualesi è trovato pronto alla battuta e che poiha risolto in mischia. Una situazione già verificata in Coppa Italia, quando ilha eliminato l’Inter a San Siro. Anche il 2-0, confezionato da un assist die da una magia di, aveva già avuto un precedente nella trasferta di Cagliari, quando era stato il difensore a lanciare l’ispiratissimo attaccante rossoblu.