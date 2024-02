BNKR44 | è uscito il 45 giri con la cover di “Ma quale idea”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) SANREMO – Ihanno duettato sul palco del Festival di Sanremo con Pino D’Angiò durante la serata dedicata alle. Il gruppo di Empoli e il celebre cantautore campano, che ha fatto la storia della musica Italo Disco e venduto milioni di copie in tutto il mondo, hanno deciso di pubblicare sulle piattaforme digitali la nuova versione di “Ma”, rinominata appositamente “Ma che”. Il brano originale è stato riarrangiato dai ragazzi, che hanno aggiunto anche una nuova strofa, appositamente scritta. “Ma Che” è disponibile anche in formato fisico in vinile rosa 45assieme al brano sanremese “Governo Punk” (tiratura limitata). “Ma” è una hit storica di Pino recentemente riscoperta anche dai ...