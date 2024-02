Biscotti e abbracci | Milei riallaccia i rapporti con Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Dopo averlo criticato, il presidente dell'Argentina Javierin viaggio in Italia, ha avuto un'udienza di circa un'ora con. I due argentini hanno discusso anche della crisi economica in Argentina. Durante la campagna elettorale dell'anno scorso,aveva aspramente criticato il pontefice, accusandolo di interferenze politiche e definendolo un “imbecille” che “promuove il comunismo” salvo poi tornare sui suoi passi in un'altra intervista in cui lo descriveva come "l'argentino più importante della storia". Un video dell'incontro diffuso dal Vaticano mostrava i due uomini che sorridevano e scherzavano, e il presidente faceva regali a, tra cuiargentini che si dice gli piacciano, hanno detto i funzionari.ha anche ...