Birra Peroni | l’ad Galasso | “Innovazione e leadership per guardare sempre al futuro”

La storica azienda italiana Birra Peroni guarda verso il futuro. Lo fa anche attraverso le pagine del libro di Enrico Galasso - Presidente e Amministratore Delegato di Birra Peroni dal titolo ...«Se in passato il consumatore, davanti a una birra lager, perfettamente trasparente, riusciva a vedere attraverso la bottiglia, oggi, guardando una bottiglia di birra, scopre molte cose: storie legate ...Come tutti sappiamo, questa società è concessionaria anche che del food and beverage all'interno dello stadio San Nicola. Personalmente, da inizio campionato, mi sono imposto che, oltre ai soldi già d ...