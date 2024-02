Birra Peroni | l’ad Galasso | “Innovazione e leadership per guardare sempre al futuro”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos/Labitalia) – ?Lasciare ai nostri dipendenti e ai consumatori un?azienda migliore, orientata al, capace di innovare nel tempo, di creare connessioni nella filiera italiana e di essereleader?. Con Adnkronos/Labitalia, Enrico, presidente e amministratore delegato didal 2019, riassume così qual è l’eredità che insieme gli attuali dipendenti disperano di lasciare alle prossime generazioni in azienda, in occasione della pubblicazione di ‘Per i prossimi 175 anni., una ‘tradizione del’. )Un volume che racchiude quanto è stato fatto ma soprattutto ciò che ancora si vuole realizzare. “L’azienda – afferma– è ...

La storica azienda italiana Birra Peroni guarda verso il futuro. Lo fa anche attraverso le pagine del libro di Enrico Galasso - Presidente e Amministratore Delegato di Birra Peroni dal titolo ...«Se in passato il consumatore, davanti a una birra lager, perfettamente trasparente, riusciva a vedere attraverso la bottiglia, oggi, guardando una bottiglia di birra, scopre molte cose: storie legate ...Come tutti sappiamo, questa società è concessionaria anche che del food and beverage all'interno dello stadio San Nicola. Personalmente, da inizio campionato, mi sono imposto che, oltre ai soldi già d ...