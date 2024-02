Bimbo morto poco dopo il parto Disposta un’indagine interna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Civitanova, 13 febbraio 2024 – Un neonato èin salaall’ospedale di Civitanova. Il dramma si è consumato nella notte tra domenica e ieri, nonostante i tentativi di rianimazione ripetutamente attuati dai medici e da tutti gli operatori sanitari presenti. La madre è una donna di 36 anni, di origine nordafricana, mentre il papà è un civitanovese; il, che dalla nascita è rimasto in vita per cinque/dieci minuti, pesavapiù di 3,8 chili. Un evento che ha lasciato tutti nello sconcerto e rispetto al quale sarà ora necessario fare dei necessari approfondimenti. “Senza dubbio. È già stata avviatada parte dell’Azienda, che per prima ha interesse a fare la massima chiarezza", sottolinea Mauro Pelagalli, direttore del Dipartimento materno infantile ...