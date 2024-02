Bilancio | impresa improba Ma le tariffe non crescono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Il ritorno della spending review rende complicato tenere in equilibrio entrate e spese correnti". Non nasconde le difficoltà Nicola Violante, assessore aldel Comune di Rho. Ma poi aggiunge: "Non ci saranno aumenti sui servizi alle persone". Sono arrivati nell’aula del consiglio comunale ildi previsione per l’anno in corso e il documento delle azioni del prossimo triennio 2024-2026, per dare concretezza alla seconda parte del mandato della giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi. "La stesura delè stata particolarmente difficoltosa a causa del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi – spiega l’assessore –. C’è un deterioramento delle prospettive di crescita a livello globale, a causa delle tensioni geopolitiche, della dinamica dei prezzi ancora sostenuta per l’inflazione e l’aumento dei ...