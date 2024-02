Leggi tutta la notizia su quotidiano

Washington, 12 febbraio 2024 - E' nel mirino per le frequenti amnesie e l'età troppo avanzata per guidare un paese come gli USa, e così l'81enne Joesu Tik Tokdeidei. La campagna per la rielezione del presidente ha infatti inaugurato un account sul social media più popolare tra issimi con un video in cui, occasione del Super Bowl, aviene chiesto per quale squadra di football tifa, e il presidente risponde che è un fan degli Eagles. "Idel Paese hanno aspettato questo momento, il presidente ci viene a trovare dove siamo e noi l'aiuteremo per questo", è il commento di Aaron Parnas, un creatore di contenuti politici di Gen Z.