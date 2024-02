“Biden Netanyahu | in privato lo insulta” | il retroscena

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) – In colloqui privati il presidente americano Joeavrebbe manifestato tutta la sua "frustrazione" per l'"incapacità di convincere Israele a cambiare tattiche militari nella Striscia di Gaza". Lo riferisce Nbc News che cita "cinque persone a contatto diretto con i commenti" e afferma chesi sarebbe 'sfogato' anche con donatori della sua

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

In colloqui privati il presidente americano Joe Biden avrebbe manifestato tutta la sua «frustrazione» per l'«incapacità di convincere Israele a ... (iltempo)

Il presidente americano avrebbe espresso in privato la sua frustrazione per l'incapacità di convincere Israele a cambiare tattiche militari a Gaza e ... (ilgiornale)

«Il presidente Biden ha detto che i morti civili a Gaza sono troppi ...uccidete meno civili” ma Benjamin Netanyahu non ascolta nessuno. Forse è il caso di smettere di chiedere per piacere e fare ...(Adnkronos) – In colloqui privati il presidente americano Joe Biden avrebbe manifestato tutta la sua “frustrazione” per l'”incapacità di convincere Israele a cambiare tattiche militari nella Striscia ..."Il presidente Biden ha detto che i morti civili a Gaza sono troppi. Se sono troppi allora forse devi dare a Israele meno armi, è abbastanza logico". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell ...