“Biden è troppo vecchio” | così gli americani liquidano Joe

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb – Che Joesiao, pardon, anziano, non è certamente una scoperta. D’altronde, anche le gaffe dell’attuale inquilino della Casa Bianca, non hanno contribuito a diffondere su di lui un’immagine perdire “vitale”. Tuttavia, è interessante come sul tema vengano pubblicati sondaggiespliciti. Certo, la sfida che, nel caso, si profilerebbe per la presidenza non sarebbe un affare per giovani…ma Sleepy Joe, obiettivamente, batte ogni record. “”: gliloCome riporta l’Ansa, è addirittura l’86% dei cittadini statunitensi a ritenere Joe, ormai, “buono solo per la pensione”, come si dice in gergo. E un secondo mandato sarebbe. Il sondaggio è di ...