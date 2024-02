Berkeley a Milano Oltre 2mila baby startup da sviluppare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Promettono grandi cose nel life science, aerospace, energy, industry 4.0, circular economy, agrifood le 36 start-up sparse ai quattro angoli del pianeta che hanno ricevuto 5,2 milioni dal programmaSkyDeck Europe,, fra i soci,alla prestigiosa università americana che ha lanciato l’iniziativa, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. In due anni di vita il piano ha raccolto 2.578 candidature tutte in settori chiave del futuro, tutte di giovani imprese che hanno le carte in regola per fare strada. Arrivano da Argentina, Armenia, Francia, Germania, Israele, Italia, Messico, Svizzera, Ucraina, Gran Bretagna, Stati Uniti. L’obiettivo? "Scoprire e sostenere i migliori talenti imprenditoriali", spiega il governatore Attilio Fontana. Fra i supporter, anche Lend Lease, il gruppo del real estate. Il loro compito è ...