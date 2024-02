Beppe Convertini con Monica Setta e Ingrid Muccitelli conquistano il weekend di Rai1

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Record di ascolti perche sabato ha fatto il 30,3% insieme ae acon Uno Mattina in Famiglia e domenica il 38,8%. Il programma, che ha alla regia Marco Aprea e come capo progetto Giovanni Taglialavoro, vede tra i protagonisti anche il bravissimo Gianni Ippoliti con la sua esilarante rassegna stampa dei giornali di gossip, un appuntamento che tutti aspettano per iniziare ilcon un sorriso. Uno Mattina in Famiglia è stato visto da 1.787.000 spettatori nella prima parte e da 1.823.000 spettatori nella seconda parte sabato, domenica, invece, 2 milioni e 933.000 spettatori con il 38.8% di share, dati da prima serata, un record assoluto incredibile.

Record di ascolti per Beppe Convertini che sabato ha fatto il 30,3% insieme a Ingrid Muccitelli e a Monica Setta con Uno Mattina in Famiglia e ... (liberoquotidiano)

Conferiti riconoscimenti ad una schiera di personaggi che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, della musica italiana e del Festival di Sanremo ...Francesco Facchinetti, Gatto Panceri, Paola & Chiara, Jo Squillo e Stash dei The Kolors sono gli artisti che nella magica e frenetica atmosfera di Sanremo 2024 hanno ricevuto il “Women for Women again ...Prima edizione di “Women for Women against Violence – Camomilla Music Award”. Premiati Francesco Facchinetti, Gatto Panceri, Paola & Chiara, Jo Squillo e Stash dei The Kolors ...