Beppe Convertini con Monica Setta e Ingrid Muccitelli conquistano il week end di Rai 1

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Record di ascolti perche sabato ha fatto il 30,3% insieme ae acon Uno Mattina in Famiglia e domenica il 38,8%. Il programma, che ha alla regia Marco Aprea e come capo progetto Giovanni Taglialavoro, vede tra i protagonisti anche il bravissimo Gianni Ippoliti con la sua esilarante rassegna stampa dei giornali di gossip, un appuntamento che tutti aspettano per iniziare ilend con un sorriso. Uno Mattina in Famiglia è stato visto da 1.787.000 spettatori nella prima parte e da 1.823.000 spettatori nella seconda parte sabato, domenica, invece, 2 milioni e 933.000 spettatori con il 38.8% di share, dati da prima serata, un record assoluto incredibile.

Conferiti riconoscimenti ad una schiera di personaggi che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, della musica italiana e del Festival di Sanremo. Prima edizione di "Women for Women against Violence – Camomilla Music Award". Premiati Francesco Facchinetti, Gatto Panceri, Paola & Chiara, Jo Squillo e Stash dei The Kolors.