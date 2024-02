Benzina e diesel | aumenti a raffica | verde a quota 1 | 85 al litro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Brutte notizie per gli automobilisti italiani. Dopo un periodo di calma, fatto di alti e bassi, i prezzi dei carburanti tornano a "galoppare", condiffusi sia per lache per il. I rialzi dei prezzi medi alla pompa arrivano sulla scia di quelli dellezioni dei prodotti...

Aumenta infatti il prezzo ai distributori di benzina e diesel. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi venerdì ancora in salita, in particolare sul gasolio, nel fine settimana si ...ROMA Aumentano i prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei forti rialzi delle quotazioni dei prodotti raffinati, in particolare per quanto riguarda il gasolio. La benzina tocca quota 1,85 euro/ ...Quasi 1000 km in poche ore, ma avvolto in una "bolla" di confort e sicurezza, con Adas al massimo. E i consumi di una utilitaria. Benvenuti a bordo della nuova Mercedes Classe E All Terrain (4Matic e ...