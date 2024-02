Belotti meglio di Nzola e Beltran Ecco i numeri in casa Fiorentina

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Iregistrati fino ad ora con la maglia delladel nuovo attaccante Andrea. I paragoni conAndreaha disputato fino ad ora 124 minuti con la, e i dati fanno ben sperare per il nuovo centravanti viola. Come riportato da.it, il ragazzo ha riportato i seguenti dati: 5 conclusioni di cui 1 sul palo e un altro andato in rete, ha vinto 5 duelli su 11, con una media di riuscita del 45%. Bensì il doppio di quello che hanno registrato (a livello di percentuale) sia dache da Nzolà.

Questa sera, lunedì 12 febbraio, alle 20.45 scendono in campo Juventus e Udinese. La partita che chiude la 24^ giornata di campionato sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, ...Non solo la sconfitta clamorosa e rocambolesca del Via del Mare. Scoppia un'altra grana da risolvere in casa viola ...Nel corso di "Viola amore mio", in onda come tutti i giorni dalle ore 12 su Radio FirenzeViola, ha preso la parola Eraldo Pecci, ex giocatore di Fiorentina, Bologna e Torino, che ...