Belén | a Dubai dopo la rottura con Elio scatena gli haters | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Personaggi TV.Rodriguez la giramondo.il viaggio in solitaria in Svezia per ritrovare se stessa, la showgirl argentina è volata nuovamente oltreoceano e ora si trova aper l’apertura di un noto hotel di lusso dove, tra le varie celebrità ospiti c’è stata anche Jennifer Lopez. In tanti pensano che i continui viaggi disiano solo un modo per scappare dalla realtà e dalla suaconLorenzoni. E così ogni post viene colpito dai commenti degliche non si risparmiano. Leggi anche: Emma, beccata con il famoso cantanteSanremo:c’è tra loro due Leggi anche: Antonino Cannavacciuolo ha in serbo un menu speciale per San Valentino: ecco quanto costaa ...