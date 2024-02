Bayern | Matthaus contro Tuchel | «Ha commesso due grandi errori»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La secca sconfitta per 3-0 nel big-match con il Bayer Leverkusen non è priva di polemiche in casaMonaco La secca sconfitta per 3-0 nel big-match con il Bayer Leverkusen non è priva di polemiche in casa. Lothar, l’ex Inter che a Monaco ha vissuto ani di gloria, ha fortemente criticato la scelta di Thomasdi puntare sulla difesa a 3 formata da Upamecano, Dier e Kim e di escludere alcuni big dall’undici titolare: «Se fossimi affiderei a de Ligt, Kimmich e Müller, soprattutto in una gara come quella di Leverkusen. E invece no, ilgioca con la difesa a quattro da un anno e quando la squadra ha più bisogno di sicurezza passa alla difesa a tre». Altro errore è che l’allenatore sembra sovraccaricare i giocatori di troppe istruzioni tattiche: «Ai ...