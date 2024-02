Basket | vincono Milano e Bologna Brescia sempre sola in vetta

Boston , 2 feb. - (Adnkronos) - impresa dei Los Angeles Lakers (25-25) che si impongono in trasferta per 114-105 contro i Boston Celtics (37-12), ... (liberoquotidiano)

Boston , 2 feb. – (Adnkronos) – impresa dei Los Angeles Lakers (25-25) che si impongono in trasferta per 114-105 contro i Boston Celtics (37-12), ... (calcioweb.eu)

Quinta vittoria consecutiva per i Baskérs Forlimpopoli, che battendo la Sg Fortitudo 79-73 (21-17; 37-37; 59-56) consolida la terza posizione, ... (sport.quotidiano)

Nel 20esimo turno di Serie A la Germani Brescia annichilisce la Unahotels Reggio Emilia con il punteggio di 86-63. Serata da incubo per Reggio , che ... (sportface)

In apertura, la finale della Frecciarossa Final Eight 2023 tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia, il 19 febbraio 2023 © Ciamillo & Castoria - LBA ...Una bella partita, per la gran parte del tempo caratterizzata da equilibrio e risposte colpo su colpo da entrambe le parti. Alla fine, al PalaBorsani di Castellanza, nella 23esima giornata di campiona ...A 18 anni ha vinto il titolo di più bella d’Italia. Ora che ne ha 27 ritorna al suo primo amore, la pallacanestro che aveva praticato ad alti livelli ...