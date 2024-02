Basket Serie B Interregionale La Stosa batte Quarrata con il brivido Ora lo ‘spareggio’ di Cecina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)VIRTUS 8379: Berardi, Bolis 3, Bartoletti 19, Dal Maso 6, Bruttini ne, Aminti ne, Laffitte 4, Olleia 11, Costantini 3, Calvellini 13, Diminic 15, Lombardo 9. Allenatore Lasi.: Marini 6, Mustiatsa 7, Balducci 18, Molteni 13, Falaschi, Calugi, Regoli 10, Frati ne, Antonini 8, Agnoloni ne, Tiberti 17. Allenatore Tonfoni. Parziali: 24-15; 47-32; 63-50. SIENA – Con ilfinale dopo una gara condotta per 40’ lamette83-79. Una gara che sembrava in ghiaccio fino a 2’ dalla fine, riaperta da unache non ha mai mollato. Approccio positivo della Virtus che in avvio di match trova canestri facili con Bolis, Lombardo e Laffitte portandosi sul 7-2. La risposta ospite è ...